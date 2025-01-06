%0 faizli kredi veren bankalar 2025’te güncellendi! 24,12 ay vadeli en ucuz taksit tablosu

Bankalar yeni müşterilere özel %0 faizli kredi fırsatları sunarken, yüksek tutarlı kredilerde faiz oranları %3,69'dan başlıyor. 2025 yılıyla birlikte 100.000 TL kredi için en uygun taksit ve toplam ödeme seçenekleriyle faizsiz kampanyaları da sizler için derledik.