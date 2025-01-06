%0 faizli kredi veren bankalar 2025’te güncellendi! 24,12 ay vadeli en ucuz taksit tablosu

Bankalar yeni müşterilere özel %0 faizli kredi fırsatları sunarken, yüksek tutarlı kredilerde faiz oranları %3,69'dan başlıyor. 2025 yılıyla birlikte 100.000 TL kredi için en uygun taksit ve toplam ödeme seçenekleriyle faizsiz kampanyaları da sizler için derledik.
2025 YILI %0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
💼 QNB Finansbank: %0 faiz, 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi.
💼 Enpara: %0 faiz, 6 ay vadeli 35.000 TL'ye kadar kredi.
💼 Akbank: %0 faiz, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Avans.
💼 Garanti BBVA: %0 faiz, 6 ay vadeli 25.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans.
💼 İş Bankası: %0 faiz, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan avans, 1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap.
💼 Denizbank: %0 faiz, 6 ay vadeli 10.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL Taksitli Nakit Avans.
💼 NBanka: %0 faiz, 6 ay vadeli 25.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans.
💼 TEB: %0 faiz, 6 ay vadeli 15.000 TL'ye varan kredi, %0,99 faizli 35.000 TL Süper Ek Hesap.
💼 OnBank: %0,99 faiz, 6 ay vadeli 15.000 TL kredi, 3 ay vadeli 15.000 TL destek hesap.
100 BİN TL 12 AY VADELİ TAKSİT TABLOSU
💵 Alternatif Bank: %3,79 faiz, aylık taksit: 11.236,14 TL, toplam ödeme: 135.333,68 TL.
💵 ON Dijital Kredi: %3,89 faiz, aylık taksit: 11.318,84 TL, toplam ödeme: 136.401,08 TL.
💵 CEPTETEB: %3,95 faiz, aylık taksit: 11.368,61 TL, toplam ödeme: 136.998,32 TL.
💵 ING: %3,99 faiz, aylık taksit: 11.401,85 TL, toplam ödeme: 137.322,20 TL.
💵 QNB Finansbank: %4,14 faiz, aylık taksit: 11.526,91 TL, toplam ödeme: 138.897,92 TL.
💵 Garanti BBVA: %4,31 faiz, aylık taksit: 11.669,47 TL, toplam ödeme: 140.608,64 TL.
💵 İş Bankası: %4,35 faiz, aylık taksit: 11.703,14 TL, toplam ödeme: 141.012,68 TL.
💵 N Kolay: %4,39 faiz, aylık taksit: 11.736,85 TL, toplam ödeme: 141.417,20 TL.
💵 DenizBank: %4,59 faiz, aylık taksit: 11.906,13 TL, toplam ödeme: 143.448,56 TL.
💵 Enpara.com: %4,59 faiz, aylık taksit: 11.906,13 TL, toplam ödeme: 142.873,56 TL.
💵 Akbank: %4,74 faiz, aylık taksit: 12.033,86 TL, toplam ödeme: 144.981,32 TL.
24 AY VADELİ 100 BİN TL TAKSİT TABLOSU
💵 ING: %3,69 faiz oranı, aylık taksit: 7.104,65 TL, toplam ödeme: 171.011,60 TL.
💵 ON Dijital Kredi: %3,79 faiz oranı, aylık taksit: 7.195,71 TL, toplam ödeme: 173.272,04 TL.
💵 Alternatif Bank: %3,79 faiz oranı, aylık taksit: 7.195,71 TL, toplam ödeme: 173.197,04 TL.
💵 Türkiye Finans: %3,84 kâr payı oranı, aylık taksit: 7.241,45 TL, toplam ödeme: 174.294,80 TL.
💵 CEPTETEB: %3,84 faiz oranı, aylık taksit: 7.241,45 TL, toplam ödeme: 174.369,80 TL.
💵 TEB: %3,84 faiz oranı, aylık taksit: 7.241,45 TL, toplam ödeme: 174.369,80 TL.
💵 QNB Finansbank: %3,89 faiz oranı, aylık taksit: 7.287,33 TL, toplam ödeme: 175.470,92 TL.
💵 Garanti BBVA: %3,90 faiz oranı, aylık taksit: 7.296,52 TL, toplam ödeme: 175.691,48 TL.
💵 İş Bankası: %4,15 faiz oranı, aylık taksit: 7.528,06 TL, toplam ödeme: 181.248,44 TL.
💵 Akbank: %4,24 faiz oranı, aylık taksit: 7.612,23 TL, toplam ödeme: 183.268,52 TL.
💵 N Kolay: %4,39 faiz oranı, aylık taksit: 7.753,48 TL, toplam ödeme: 186.658,52 TL.
💵 Enpara.com: %4,44 faiz oranı, aylık taksit: 7.800,82 TL, toplam ödeme: 187.219,68 TL.
💵 DenizBank: %4,59 faiz oranı, aylık taksit: 7.943,62 TL, toplam ödeme: 191.221,88 TL.