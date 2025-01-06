İŞKUR’da yayımlandı! 70.308 personel alımı 81 ilde başladı! KPSS’siz hemşire, güvenlik, aşçı...

İŞKUR'A NASIL BAŞVURULUR? İş başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikle İŞKUR sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, adaylar uygun pozisyonları arayabilir ve başvurularını hemen gerçekleştirebilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır: İŞKUR'a Kayıt Olun: İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek kayıt işlemlerini tamamlayın.

İş İlanlarını Arayın: Meslek, beceri ve çalışma yeri gibi kriterlere göre iş ilanlarını arayın.

Başvurunuzu Yapın: Bulduğunuz uygun ilan için başvurunuzu oluşturun. Başvuru yapmak için, İŞKUR Güncel İş İlanları kısmına girerek arama yapabilirsiniz.

İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI İŞKUR profili oluşturmak için online olarak işlem yapmanız gerekmektedir. Bu adımlar şöyle sıralanabilir: İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: https://www.iskur.gov.tr adresine girin.

E-Devlet Şubesine Tıklayın: Sağ üst köşede bulunan 'E-Devlet' şubesine tıklayın.



Üyelik İşlemi Yapın: 'İş Arayan' kısmına tıklayarak üyelik işlemlerinizi tamamlayın.

Kimlik Bilgilerinizi Girin: Kimlik bilgilerinizi doğru ve eksiksiz şekilde girerek başvurunuzu tamamlayın.