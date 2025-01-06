İŞKUR’da yayımlandı! 70.308 personel alımı 81 ilde başladı! KPSS’siz hemşire, güvenlik, aşçı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 70 bini aşkın personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Temizlik görevlisinden güvenlik personeline, depo çalışanından aşçıya kadar birçok branşta çeşitli iş ilanları açıldı. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun pozisyonlarda işe yerleşme fırsatı bulacaklar.
İŞKUR PERSONEL ALIMI: HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlarda, pek çok meslek dalında personel alımı yapılacak. Başvurular, 81 ildeki farklı kurumlarda geçerli olmak üzere açıldı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, depo personeli, aşçı, büro elemanı gibi çok sayıda pozisyonun yanı sıra, turizm ve otelcilik sektörlerinde de iş ilanları yer almakta.
İŞKUR, ilanlar için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartı aramadan geniş bir alım gerçekleştirecek. Bu, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
İŞKUR AÇIK İŞ SAYISI
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (15.219)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (2.678)
SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.588)
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.283)
KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.268)
MAKİNECİ (DİKİŞ) (979)
KAMYON ŞOFÖRÜ (974)
PAKETLEME İŞÇİSİ (880)
ÖN MUHASEBECİ (870)
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (845)
AŞÇI (843)
AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (821)
BÜRO MEMURU (GENEL) (748)
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (715)
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (704)
KASİYER (656)
REYON GÖREVLİSİ (618)
GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (596)
BULAŞIKÇI (STEVARD) (531)
MUTFAK GÖREVLİSİ (526)
SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI (509)
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (509)
DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) (503)
BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT) (489)
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI (460)
ELEKTRİKÇİ (GENEL) (444)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) (443)
FORKLİFT OPERATÖRÜ (441)
PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (431)
KAYNAKÇI (358)
MARKET ELEMANI (347)
AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI) (337)
AŞÇI YARDIMCISI (327)
SEVKİYAT GÖREVLİSİ (314)
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (314)
KALİTE KONTROLCÜ (290)
ELEKTRİK TEKNİSYENİ (287)
GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI (282)
MEKANİK BAKIM ONARIMCISI (282)
KURYE (280)
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) (269)
BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME-BOŞALTMA) (264)
MERMER İŞÇİSİ (250)
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI (247)
DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU (245)
SERVİS KOMİSİ (242)
MUHASEBE ELEMANI (235)
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (MAKİNE İLE) (220)
PLASTİK MAMULLER İMAL İŞÇİSİ (219)
MAKİNE MÜHENDİSİ (214)
MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (214)
ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ (213)
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE) (211)
ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) (209)
ELEKTRİK TEKNİKERİ (208)
ÖN BÜRO GÖREVLİSİ (OTEL RESEPSİYONCUSU) (205)
DİĞER HAYVAN YETİŞTİRME İŞÇİLERİ (203)
SATIŞ TEMSİLCİSİ / PLASİYER (202)
METAL MAMULLER MONTAJ İŞÇİSİ (201)
MOBİLYA DÖŞEME İŞÇİSİ (200)
CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ (193)
KASAP (183)
MONTAJ İŞÇİSİ (HAVALI TORNAVİDA) (182)
İŞKUR'A NASIL BAŞVURULUR?
İş başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikle İŞKUR sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, adaylar uygun pozisyonları arayabilir ve başvurularını hemen gerçekleştirebilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:
İŞKUR'a Kayıt Olun: İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek kayıt işlemlerini tamamlayın.
İş İlanlarını Arayın: Meslek, beceri ve çalışma yeri gibi kriterlere göre iş ilanlarını arayın.
Başvurunuzu Yapın: Bulduğunuz uygun ilan için başvurunuzu oluşturun.
Başvuru yapmak için, İŞKUR Güncel İş İlanları kısmına girerek arama yapabilirsiniz.
İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI
İŞKUR profili oluşturmak için online olarak işlem yapmanız gerekmektedir. Bu adımlar şöyle sıralanabilir:
İŞKUR Web Sitesine Giriş Yapın: https://www.iskur.gov.tr adresine girin.
E-Devlet Şubesine Tıklayın: Sağ üst köşede bulunan 'E-Devlet' şubesine tıklayın.
Üyelik İşlemi Yapın: 'İş Arayan' kısmına tıklayarak üyelik işlemlerinizi tamamlayın.
Kimlik Bilgilerinizi Girin: Kimlik bilgilerinizi doğru ve eksiksiz şekilde girerek başvurunuzu tamamlayın.
İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İŞKUR'a kayıt olabilmek için bazı evraklar gerekmektedir. Bu belgeler arasında şunlar yer almaktadır:
TC Kimlik Numarası: Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
Yaş Durumu: Başvuru yapan kişinin 14 yaşını doldurmuş ve reşit olması gerekmektedir.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin kesilmiş olması gerekmektedir.