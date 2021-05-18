Ziraat Bankası’ndan büyük müjde! Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için 191 TL taksit ödemesi ile kredi fırsatları…

Korona virüs salgın süreçlerinden dolayı bir hayli kesim ciddi anlamda ekonomik anlamda zorlu süreçler ile surat surata kalmak zorunda kaldılar. Kredi çekme planı olan vatandaşlar bu süreçler içerisinde aylık geri ödemeleri kendilerine uygun olan kredi fırsatlarını değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu anlarda herkes anlık nakit ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilsinler diye en ufak sorun olmadan başvuru yapan birçok kişi için aylık 191 TL taksit ödemesi ile Ziraat Bankasından kredi fırsatları veriliyor. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

18.05.2021 09:55 - Son Güncelleme: 18.05.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





