2025’te zorlu dönemler bu 4 burcu bekliyor! Astrologlar açıkladı

Yeni yıl, bazı burçlar için beklenenden daha karmaşık ve zorlu bir süreç getirebilir. Özellikle duygusal hayatlarında ve kişisel gelişimlerinde büyük sınavlarla karşılaşacak olan bu burçlar, derin sorgulamalar ve vicdan muhasebesi yapacakları bir döneme giriyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) Zorlanacak Alanlar: Duygusal ilişkiler ve aile bağları

Yengeç burçları, Satürn'ün Balık burcundaki etkisiyle geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleşmek zorunda kalabilirler. Duygusal anlamda yalnız ve sıkışmış hissetmeleri muhtemel. Bu süreçte, geçmişten gelen sorunları çözmedikçe huzura ulaşamayacakları bir dönem yaşayabilirler. Sebep: Geçmiş hatalarıyla yüzleşip telafi etme yollarını aramaları, vicdan muhasebesi yapmalarını gerektirecek.

Terazi ve Yükselen Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) Zorlanacak Alanlar: İlişkiler ve denge arayışı

İlişkilerine fazlasıyla odaklanan Teraziler, bu süreçte kendi mutluluklarını ihmal ettiklerini fark edebilirler. Alınan kararların sonuçları, manipülatif ilişkiler ve duygusal karmaşa ile karşılarına çıkabilir. Sebep: Mars ve Pluto'nun etkileri, Terazi burcunu daha fazla sorgulamaya ve içsel bir denge bulmaya zorlayacak.

Balık ve Yükselen Balık (19 Şubat - 20 Mart) Zorlanacak Alanlar: Duygusal kırılganlık ve hayal kırıklıkları

Balık burçları, Neptün ve Satürn'ün etkisiyle gerçeklerden kaçmanın sonuçlarıyla yüzleşebilir. Bu sert dönem, hem kırılganlıklarını keşfetme hem de içsel güçlerini yeniden yapılandırma fırsatı sunacak. Sebep: Hayalleriyle gerçeklik arasında kalmaları, onları yüzleşmekten kaçındıkları durumlarla baş başa bırakacak.