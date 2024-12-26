Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Bu kampanya kapsamında, 5 kişiye kadar ortak kredi çekme imkânı sunuluyor. Böylece kredi yükü bölüşülerek daha düşük taksitlerle finansman sağlanabiliyor. İşte detaylar!
Ziraat Bankası, bu yeni kredi kampanyasını, "Ortaklaşa Konut Alımlarında Bankanız Yanınızda!" sloganıyla duyurdu. Kampanyanın temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Ziraat Bankası'nın örnek ödeme planına göre, 70 ay vadeli 500.000 TL konut kredisi kullanıldığında aylık taksit tutarı yaklaşık 17.533,05 TL olarak hesaplanıyor.
Eğer 5 kişi bu krediyi ortak kullanırsa, kişi başına düşen aylık ödeme sadece 3.500 TL oluyor. Bu sayede hem ödeme yükü hafifliyor hem de birden fazla kişinin geliri birleştirilerek yüksek tutarlı kredilere erişim kolaylaşıyor.
Ortak Konut Kredisi için başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında şu belgeler talep ediliyor:
Kaynaklar: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi
Derleme: Takvim.com.tr