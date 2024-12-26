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Ziraat Bankası'ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Kamu bankalarının kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası, özellikle düşük taksit ödemek isteyen vatandaşlara yönelik hazırladığı Ortak Konut Kredisi Kampanyası ile dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:56
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Bu kampanya kapsamında, 5 kişiye kadar ortak kredi çekme imkânı sunuluyor. Böylece kredi yükü bölüşülerek daha düşük taksitlerle finansman sağlanabiliyor. İşte detaylar!

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Ortak Konut Kredisi Detayları

Ziraat Bankası, bu yeni kredi kampanyasını, "Ortaklaşa Konut Alımlarında Bankanız Yanınızda!" sloganıyla duyurdu. Kampanyanın temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Krediye Ortaklık Şartları: En az 2, en fazla 5 kişi, düzenli gelir beyanında bulunarak ortak konut kredisi başvurusu yapabilir. Kredi, ortaklardan birine, birkaçına ya da tümüne kullandırılabilir.
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi
  • Kredi Miktarı ve İpotek: Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarının düzenlediği ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır. Bu tutar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen azami kredi oranlarına göre belirlenir. Gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve gerekli görüldüğünde ek teminat talep edilebilir.
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi
  • Sigorta Hizmetleri: Banka, bireysel kredi kullanıcılarına hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Ortak Konut Kredisi Hesaplama: 70 Ay Vadeli Örnek Ödeme Planı

Ziraat Bankası'nın örnek ödeme planına göre, 70 ay vadeli 500.000 TL konut kredisi kullanıldığında aylık taksit tutarı yaklaşık 17.533,05 TL olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Eğer 5 kişi bu krediyi ortak kullanırsa, kişi başına düşen aylık ödeme sadece 3.500 TL oluyor. Bu sayede hem ödeme yükü hafifliyor hem de birden fazla kişinin geliri birleştirilerek yüksek tutarlı kredilere erişim kolaylaşıyor.

Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ortak Konut Kredisi için başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında şu belgeler talep ediliyor:

  • Gelir beyanı
  • Satın alınacak konuta ilişkin ekspertiz raporu
  • Kimlik ve adres bilgileri
Ziraat Bankası’ndan 70 ay vadeli aylık 3.500 TL taksitle 500.000 TL kredi

Kaynaklar: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Derleme: Takvim.com.tr