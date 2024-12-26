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Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı politika faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu sonrası açıklanan karar, piyasaların merakla beklediği yönde gerçekleşti. Mart ayında faizi sürpriz şekilde yüzde 50 seviyesine çıkaran Merkez Bankası, uzun bir aranın ardından faizi yüzde 47,50 seviyesine indirdi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:11 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:11
Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Bu gelişme, uluslararası merkez bankalarının faiz indirim eğilimine girdiği döneme denk geldi ve Türkiye piyasalarında önemli bir hareketlilik yarattı.

Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Merkez Bankası Faiz İndirimi ve Mevduat Faiz Oranları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında uygulanacak faiz oranları yatırımcılar için daha da önemli hale geldi. İşte bazı bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları ve getirileri:

Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

100.000 TL için 32 Gün Vadeli Faiz Oranları:

BankaFaiz OranıNet GetiriVade Sonu Tutarı
Odea%53,004.182 TL104.182 TL
ON Dijital%56,004.419 TL104.419 TL
Fibabanka%53,004.182 TL104.182 TL
Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

200.000 TL için 32 Gün Vadeli Faiz Oranları:

BankaFaiz OranıNet GetiriVade Sonu Tutarı
Odea%53,008.365 TL208.365 TL
ON Dijital%56,008.839 TL208.839 TL
Fibabanka%53,008.365 TL208.365 TL
Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

500.000 TL için 32 Gün Vadeli Faiz Oranları:

BankaFaiz OranıNet GetiriVade Sonu Tutarı
Odea%53,0020.912 TL520.912 TL
ON Dijital%56,0022.097 TL522.097 TL
Fibabanka%53,0020.912 TL520.912 TL
Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Mevduat Faizleriyle Daha Yüksek Kazanç Fırsatı

Bankaların sunduğu faiz oranları, birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle ON Dijital, sunduğu %56 oranıyla diğer bankalara kıyasla daha yüksek getiri sağlıyor.

Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Faiz İndiriminin Etkileri

Merkez Bankası'nın faiz kararı, kredi maliyetlerini düşürerek piyasaları canlandırmayı hedefliyor.

Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Bu durum, mevduat faizlerinde rekabetin artmasına neden olabilir. Uzmanlar, yatırımcıların karar alırken bankalar arası faiz oranlarını dikkatlice karşılaştırmalarını öneriyor.

Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Not: Detaylı bilgi için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir ya da şubelerden bilgi alabilirsiniz.

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