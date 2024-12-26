Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Bu gelişme, uluslararası merkez bankalarının faiz indirim eğilimine girdiği döneme denk geldi ve Türkiye piyasalarında önemli bir hareketlilik yarattı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında uygulanacak faiz oranları yatırımcılar için daha da önemli hale geldi. İşte bazı bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları ve getirileri:
|Banka
|Faiz Oranı
|Net Getiri
|Vade Sonu Tutarı
|Odea
|%53,00
|4.182 TL
|104.182 TL
|ON Dijital
|%56,00
|4.419 TL
|104.419 TL
|Fibabanka
|%53,00
|4.182 TL
|104.182 TL
|Banka
|Faiz Oranı
|Net Getiri
|Vade Sonu Tutarı
|Odea
|%53,00
|8.365 TL
|208.365 TL
|ON Dijital
|%56,00
|8.839 TL
|208.839 TL
|Fibabanka
|%53,00
|8.365 TL
|208.365 TL
|Banka
|Faiz Oranı
|Net Getiri
|Vade Sonu Tutarı
|Odea
|%53,00
|20.912 TL
|520.912 TL
|ON Dijital
|%56,00
|22.097 TL
|522.097 TL
|Fibabanka
|%53,00
|20.912 TL
|520.912 TL
Bankaların sunduğu faiz oranları, birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle ON Dijital, sunduğu %56 oranıyla diğer bankalara kıyasla daha yüksek getiri sağlıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı, kredi maliyetlerini düşürerek piyasaları canlandırmayı hedefliyor.
Bu durum, mevduat faizlerinde rekabetin artmasına neden olabilir. Uzmanlar, yatırımcıların karar alırken bankalar arası faiz oranlarını dikkatlice karşılaştırmalarını öneriyor.
Not: Detaylı bilgi için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir ya da şubelerden bilgi alabilirsiniz.
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