Merkez Bankası faiz indirdi; İşte 100, 200 ve 500 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Bu gelişme, uluslararası merkez bankalarının faiz indirim eğilimine girdiği döneme denk geldi ve Türkiye piyasalarında önemli bir hareketlilik yarattı.

Merkez Bankası Faiz İndirimi ve Mevduat Faiz Oranları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası mevduat hesaplarında uygulanacak faiz oranları yatırımcılar için daha da önemli hale geldi. İşte bazı bankaların 32 gün vadeli mevduat faiz oranları ve getirileri: