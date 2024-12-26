TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Satışa Nasıl Katılabilirsiniz? Gayrimenkullerin satışına katılmak isteyenler, müzayede için belirlenen adreslerde fiziken bulunabilir. Ayrıca, müzayedeye çevrim içi olarak katılım imkanı sunulup sunulmayacağına dair bilgiler ilerleyen günlerde TOKİ 'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Gayrimenkullerle İlgili Detaylar Nerede?

Satışa sunulan gayrimenkullerin özellikleri ve fiyat bilgileri hakkında detaylı bilgilere TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca, müzayede öncesinde gayrimenkullerle ilgili detaylı liste ve şartname, TOKİ'nin ilgili hizmet birimlerinden temin edilebilecek.