TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 farklı ilde toplamda 346 gayrimenkulü satışa çıkaracağını duyurdu. Gayrimenkuller arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor. Satış, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek ve iki gün sürecek müzayede kapsamında gerçekleştirilecek.
Müzayedeler, İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Fiziksel katılım adresleri şu şekilde:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya
Satışa Sunulan Gayrimenkuller Hangi İllerde?
Satışa çıkarılacak 346 gayrimenkul Türkiye genelinde 47 ilde yer alıyor.
Gayrimenkullerin bulunduğu bazı iller şunlar:
Marmara Bölgesi: Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli
Akdeniz Bölgesi: Mersin, Adana, Isparta
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir
Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Erzurum, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş
Satışa Nasıl Katılabilirsiniz?
Gayrimenkullerin satışına katılmak isteyenler, müzayede için belirlenen adreslerde fiziken bulunabilir. Ayrıca, müzayedeye çevrim içi olarak katılım imkanı sunulup sunulmayacağına dair bilgiler ilerleyen günlerde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
Gayrimenkullerle İlgili Detaylar Nerede?
Satışa sunulan gayrimenkullerin özellikleri ve fiyat bilgileri hakkında detaylı bilgilere TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca, müzayede öncesinde gayrimenkullerle ilgili detaylı liste ve şartname, TOKİ'nin ilgili hizmet birimlerinden temin edilebilecek.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.