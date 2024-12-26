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TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelindeki 47 ilde toplamda 346 gayrimenkulü satışa sundu. Konutlar için yüzde 25 peşin ödeme ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 15 peşin ödeme ve 60 ay vade seçenekleri sunulacak. Bu fırsat, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir imkan sunuyor.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:13
TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 farklı ilde toplamda 346 gayrimenkulü satışa çıkaracağını duyurdu. Gayrimenkuller arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor. Satış, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek ve iki gün sürecek müzayede kapsamında gerçekleştirilecek.

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Müzayedeler, İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Fiziksel katılım adresleri şu şekilde:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Satışa Sunulan Gayrimenkuller Hangi İllerde?
Satışa çıkarılacak 346 gayrimenkul Türkiye genelinde 47 ilde yer alıyor.

Gayrimenkullerin bulunduğu bazı iller şunlar:

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Marmara Bölgesi: Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir
Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Akdeniz Bölgesi: Mersin, Adana, Isparta
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri: Erzurum, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Satışa Nasıl Katılabilirsiniz?
Gayrimenkullerin satışına katılmak isteyenler, müzayede için belirlenen adreslerde fiziken bulunabilir. Ayrıca, müzayedeye çevrim içi olarak katılım imkanı sunulup sunulmayacağına dair bilgiler ilerleyen günlerde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Gayrimenkullerle İlgili Detaylar Nerede?
Satışa sunulan gayrimenkullerin özellikleri ve fiyat bilgileri hakkında detaylı bilgilere TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca, müzayede öncesinde gayrimenkullerle ilgili detaylı liste ve şartname, TOKİ'nin ilgili hizmet birimlerinden temin edilebilecek.

TOKİ yılın son müjdesini duyurdu! 47 ilde 346 gayrimenkul satışa sunuldu! %15 peşinat...

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.