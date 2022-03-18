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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Otomobil pazarında yaşanan olumsuzluklar Türkiye'de araba fiyatlarının süratle yükselmesine sebep oldu. Bir yandan küresel çapta görülen çip krizi, başka yandan ülke içerisinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle fahiş fiyatlar görülmeye başladı. Vatandaşlar ise sıfır ve ikinci el araba alabilmek amacıyla bankaların taşıt kredilerine yönelmiş durumda. Ziraat Bankası doğrultusundan yayılan taşıt kredisi ile 2022 senesinde araba sahibi olmak isteyen bireylerin en makul oranlardan yararlanması sağlanması hedefleniyor. Peki, Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? En makul taşıt kredisi detaylar

takvim.com.tr
18.03.2022 08:38 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:38
Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenleme yoluna gitmişti. Limitleri artırma kararı veren BDDK, 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için 48 ay vade ve araç değerinin %70'ine kadar kedi kullandırma imkanı getirildi. Yapılan bu düzenleme sonrasında birçok banka ise yeni limitlere göre en uygun taşıt kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı.

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Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

👉Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası'nın taşıt kredileri arasında yer alan farklı tür kredi seçeneklerini kullanacak vatandaşların dilediği marka ve modeli uygun finansman desteği ile alması sağlanacak.

Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

%1,59'dan başlayan faiz oranları ile sunulan kredi, 48 ay vade ile rahat bir ödeme planı hazırlanmasını da sağlıyor. Bu sayede uygun geri ödeme koşullarından yararlanarak vatandaşların rahatça dilediği aracı alması sağlanacak.

Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Taşıt Ürün Paketi kapsamında belirlenen güncel oranlara göre, 50.000 TL taşıt kredisi talep edecek bir kişi için aylık taksit oranı 1.599,73 TL olarak hesaplanmıştır.

Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Kredi miktarı ve vade sürelerine göre değişecek oranlara göre istediği aracı en uygun ödeme seçenekleri ile almak isteyenlere destek sunulacak. İkinci el araçlarda da benzer oranlar sunulmaktadır.

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