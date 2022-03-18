Ziraat Bankası’ndan 1.599,73 TL taksitle taşıt kredisi müjdesi! Araba almak isteyenlere görülmemiş fırsat açıklandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenleme yoluna gitmişti. Limitleri artırma kararı veren BDDK, 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için 48 ay vade ve araç değerinin %70'ine kadar kedi kullandırma imkanı getirildi. Yapılan bu düzenleme sonrasında birçok banka ise yeni limitlere göre en uygun taşıt kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı.