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Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya'nın altın üretim tesisi!

Dünya Rusya - Ukrayna arasındaki savaşı konuşurken gelen yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi ağır darbe aldı. Yaptırımlara karşı Rusya önlem almaya çalışırken tüm dünyanın gözü ülkenin altın üretim tesisine çevrildi. Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinde altın üretimi hız kesmeden devam ediyor.

17.03.2022 11:35 - Son Güncelleme: 17.03.2022 11:35
Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya’nın altın üretim tesisi!

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.

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Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya’nın altın üretim tesisi!

Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti.

Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya’nın altın üretim tesisi!

Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.

Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya’nın altın üretim tesisi!

Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi.

Rusya altınlarını burada saklıyor! İşte Rusya’nın altın üretim tesisi!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..

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