Emekli ve memurların gözü kulağı 3600 ek göstergede! 3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekli ve memur 3600 ek göstergesi toplantısından sonuca odaklanmış durumda. 3600 ek gösterge ile ilgili üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetler dahil milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında dikkat çeken bir detay daha var. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar.
17.03.2022 12:47 - Son Güncelleme: 17.03.2022 13:13
Ali Yalçın, dün yapılan ikinci toplantının ardından şunları dile getirdi: "Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."
Posta'nın haberine göre, bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak" diye konuştu.