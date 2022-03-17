Emekli ve memurların gözü kulağı 3600 ek göstergede! 3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Posta'nın haberine göre, bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak" diye konuştu.