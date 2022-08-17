Ziraat Bankası'nda son durum! 2022 Ağustos ayı 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL'lik kredinin taksiti ne kadar?
Ziraat Bankası tüketici kredisi, taşıt kredisi ve 32 günlük mevduat faizi hizmetleri amacıyla güncellemeye gidildiğini duyurarak, hesaplama tablolarını yayınladı.
17.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:15
Ülkemizin önde gelen bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Ziraat Bankası, Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kredi hizmetlerinde ve vadeli mevduat hizmetinde uyguladığı faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın kredi hizmetlerine ve vadeli hesap getirilerine dair ayrıntılar
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama
Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden ve sektörde ilerleyen birtakım olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı.