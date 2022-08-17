Kimsenin eksik primi kalmayacak! Anında EYT giriş anahtarı! 3600 günle emeklilik! 48,49,50 yaşında... EYT'li olabilirsiniz! 6 müjde birden geldi!
6 müjde! EYT'de prim tamamlama formülleri açıklandı. Kimsenin eksik primi kalmayacak. Bu yollarla anında EYTli olabilirsiniz. EYT çalışmaları sürerken bir çok talep gündeme geliyor. Öğrencilik döneminde staj yapanlar, esnaf, sigortadan önce doğum yapanlar beklenti içerisinde. Öte yandan gelen talepler arasında borçlanma talebi sıkça konuşuluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların kapsamına kimlerin gireceği merak konusuyken bilindiği üzere 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Peki kimler kapsama alınabilir? Eksik prim nasıl tamamlanabilir? İşte yolları...
17.08.2022 09:02 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:17
EYT kapsamına girmek isteyenlere müjde! Bu yollarla EYT'li olabilirsiniz. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalar sürerken yeni gelişmeler de her gün takip ediliyor. Özellikle EYT kapsamı merak ediliyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve EYT'li olmak için formüllere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
AÇIKLANAN FORMÜLLERLE EYT'Lİ OLMAK MÜMKÜN!
Eksik primlerinizi doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilirsiniz. Mevzuatımızda eksik primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor.