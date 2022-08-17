100 bin kişiye yeni müjde! Şart yok sınavsız! Paketleme, temizlik-güvenlik görevlisi... İŞKUR 18-35 yaş arası en az 5.500 TL maaşla ile işçi alıyor!

En çok 21 bin 373 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 530 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 184 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 111 kişiyle makineci (dikiş), bin 705 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor. Özel sektör bin 666 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 477 garson, bin 417 konfeksiyon işçisi, bin 306 özel güvenlik görevlisi arıyor.