100 bin kişiye yeni müjde! Şart yok sınavsız! Paketleme, temizlik-güvenlik görevlisi... İŞKUR 18-35 yaş arası en az 5.500 TL maaşla ile işçi alıyor!
İŞKUR paketleme iş ilanlarını güncelledi. İstanbul dahil 81'e yakın ilde kadın ve erkek paketleme işçisi arıyor. Ocak ayından bu yana 866 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR Ağustos ayında istihdama hız kesmeden devam ediyor. Özel sektörde 100 bini aşkın personel arandığını duyuran İş Kurumu alımlarda imalat ve hizmetler sektörünün öne çıkıtığı belirtti. En az 5.500 TL maaş veriliyor! Bazı işlerde diploma, sınav şartı aranmıyor. İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları: paketleme işçisi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
İŞKUR aracılığı ile özel sektöre binlerce kişi alınacak. Başvurular başladı, şartlar açıklandı. İlanların arasında sınavsız, şartsız işe alımlar da bulunuyor. Öte yandan evde paketleme işi isteyenler de İŞKUR'un güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Açık iş ilanları 18-35 yaş arası tüm herkesi kapsıyor. İş arayanlar yeni asgari ücret olan 5.500 TL ile işe alınacak. Bazı iş yerleri daha yüksek maaş da verebiliyor. İşte il il İŞKUR güncel yeni iş ilanları...
100 BİN KİŞİYE DEV İSTİHDAM!
İŞKUR'un resmi sitesinde 100 bini aşkın işi ilanı bulunuyor. Tüm sektörlerde işe alımlar başladı. Peki hangi meslekte kaç kişi alınacak?
En çok 21 bin 373 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 530 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 184 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 111 kişiyle makineci (dikiş), bin 705 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor. Özel sektör bin 666 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 477 garson, bin 417 konfeksiyon işçisi, bin 306 özel güvenlik görevlisi arıyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ VERİYOR MU?
İŞKUR'un sitesinde İstanbul dahil bir çok ilde paketleme iş ilanları bulunuyor. Ancak bu ilanlara bakıldığında işlerin bizzat iş yerine giderek yapıldığı belirtiliyor. Evde paketleme işi isteyenler illerinde bulunan İŞKUR'a giderek daha detaylı bilgi alabilir.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.