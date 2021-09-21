Ve belli oldu! Bayram ettiren haber verildi! Emekliye müjde geldi! 5.700 TL ödeme yapılıyor! 3 yıl boyunca...

Peş peşe açıklama yapıldı. Emekliye müjde üstüne müjde geliyor. Emekli kişilerin parasal ihtiyaçlarının karşılanması adına son senelerde pek çok program yaşama geçirildi. Uygulamalar hem yeni emekli olan vatandaşları hem de durumu hazırda emekli olan vatandaşları kapsıyor. Ülkemizde emeklilere en az 1.500 TL aylık ödemesi yapılıyor. Emekli maaşı almaya başlayanlar, senede 2 defa verdiği bayram ikramiyesinden ve 3 senede bir defa verdiği banka promosyonundan yararlanabiliyor.