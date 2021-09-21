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Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022'ye yeni maaşla başlanacak

Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022'ye yeni maaşla başlanacak

Bu sene pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü şuandan 2022'ye çevirdi. Yeni sene zamla başlayacak. Ocak Ayı ayında bütün emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu senenin ikinci %50 sinde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu senenin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var.

takvim.com.tr
21.09.2021 08:53 - Son Güncelleme: 21.09.2021 08:53
Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emekliye maaş müjdesi! Bütün emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak ayı zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.

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Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1

Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Bu tahminin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.21 çıkması gerekiyor.

Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Memur emeklilerine ise 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak.

Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21'lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 7.21'e ulaşacak.


Ve sonunda netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.

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