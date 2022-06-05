Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! Karar alındı! 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL anında hesaplara yatacak!

Temel gereksinimlerini dahi karşılama konusu ile ilgili yetersiz kalan bütçelere sahip olan vatandaşlar, durumlarını toparlayabilmek adına bankaların tüketici kredisi kampanyalarını incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren Halk Bankası, kişilerin yüzlerinin bir nebze de olsa gülmesini sağlayacak 3 ayrı kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.