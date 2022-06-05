Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! Karar alındı! 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL anında hesaplara yatacak!
Geride bıraktığımız senenin eylül ayı itibari ile yükseliş trendine giren ve kendisi ile eş güdümlü başka döviz kurlarını ve altın fiyatlarını da etkileyen dolar kuru, Aralık ayına gelindiğinde bütün pazar değerlerinin tepetaklak olmasına sebep olmuştu. O dönemde bu yana dalgalı hareketler sergileyen ve son belirtiler FED faiz artırımı kararı ile eş güdümlü yükseliş hızlarını iyiden iyiye arttıran ekonomi pazarları, gündelik yaşam akışı içinde hizmete yayılan bütün başlıkların ve başka hizmet ürünlerinin rekor oranlarda zam görmesine yol açtı.
Ülkemizin en köklü ve en itimat edilir bankalarından birisi olan Halk Bankası, yeni dönemde meydana çıkan olumsuz ekonomik ilerlemeler kapsamında nakde olan sıkışıklığı çoğalan ülke vatandaşları amacıyla 3 ayrı başlık altında kredi kampanyası hazırladığını duyurdu. Banka, düşük faizli uzun vadeli tüketici kredisi kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Temel gereksinimlerini dahi karşılama konusu ile ilgili yetersiz kalan bütçelere sahip olan vatandaşlar, durumlarını toparlayabilmek adına bankaların tüketici kredisi kampanyalarını incelemeye başladılar. Bu noktada döneme giren Halk Bankası, kişilerin yüzlerinin bir nebze de olsa gülmesini sağlayacak 3 ayrı kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.
Halk Bankası Kredi Mini Kampanyası 2022
Halk Bankası'nın nakde olan sıkışıklığı üst seviyelerde olmayan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ilk kampanya, "Kredi Mini" ismi ile hizmete açıldı. Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni kredi kampanyasının ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan Kredi Mini kampanyasının üst limiti 5 bin TL olarak belirlendi. Banka ilgili hizmetinden yüzde 1,60 faiz oranı ve 10 ay vade karşılığında yararlanılabileceğini belirtti.