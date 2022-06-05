Çip para müjdesi geldi! Bilgisayar, tablet, telefon, tatil, market, kasap ve manav harcamalarınıza 1100 TL değerinde...
Ziraat Bankası, sahip olunan müşterileri amacıyla 3 farkı başlık altında kampanya geliştirdiğini ve toplamda 1100 TL tutarında çip para hediyesi dağıtacağını bildirdi.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile oluşturulan duyuruya göre kişilerin teknolojik ürün, tatil ve market harcamalarına karşılık 3 ayrı kategori altında çip para hediyesinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte Ziraat Bankası'nın kendi müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu kampanyalara dair ayrıntılar. Ziraat Bankası, çoğalan teknolojik ürün fiyatlarından sonra sahip olunan müşterilerinin ürün gereksinimlerini avantajlı bir şekilde karşılayabilmeleri adına Vatan Bilgisayar ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini ve yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı.
Ziraat Bankası Vatan Bilgisayar Kampanyası 2022
Ziraat Bankası, çoğalan teknolojik ürün fiyatlarından sonra sahip olunan müşterilerinin ürün gEreksinimlerini avantajlı bir şekilde karşılayabilmeleri adına Vatan Bilgisayar ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini ve yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı.
Ziraat Bankası'nın Vatan Bilgisayar kampanyasına katılım sağlamak amacıyla VATAN yazıp 4757'ye kısa SMS gönderilmesi ya da bankanın mobil programı üzerinden çevrimiçi müracaat yapılması gerekmektedir.
Ziraat Bankası Alışveriş Kampanyası 2022
Ziraat Bankası'nın sahip olunan müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu kampanyalardan birisi olan alış veriş kampanyasının detayları belli oldu. Banka, alakalı kampanyasının bütün manav, şarküteri, kasap ve market harcamaları amacıyla geçerli bulunduğunu söyleyerek kampanya detaylarını yayınladı.