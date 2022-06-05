Çip para müjdesi geldi! Bilgisayar, tablet, telefon, tatil, market, kasap ve manav harcamalarınıza 1100 TL değerinde...

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile oluşturulan duyuruya göre kişilerin teknolojik ürün, tatil ve market harcamalarına karşılık 3 ayrı kategori altında çip para hediyesinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte Ziraat Bankası'nın kendi müşterileri amacıyla özel olarak geliştirmiş bulunduğu kampanyalara dair ayrıntılar. Ziraat Bankası, çoğalan teknolojik ürün fiyatlarından sonra sahip olunan müşterilerinin ürün gereksinimlerini avantajlı bir şekilde karşılayabilmeleri adına Vatan Bilgisayar ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini ve yeni bir kampanya düzenlediğini açıkladı.