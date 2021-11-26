Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan kelepir fiyatlı evler! 150 bin TL altında satılık ev arayanlara müjde! Yarı fiyatına veriliyor

150 bin TL altında satılık ev arayanlara müjde! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kelepir fiyatlı evler! Yarı fiyatına veriliyor. Bankaların satılık gayrimenkul ilanları güncel halleriyle yayınlandı. İcradan ucuza ev almak isteyenlere iki banka güzel haberi duyurdu. Satılık ev alacakların nakip parası yoksa Vakıfbank konut kredisi de veriyor. İşte bankaların satışa çıkardığı o evler ve detaylı bilgiler...