Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kelepir fiyatlı evler! 150 bin TL altında satılık ev arayanlara müjde! Yarı fiyatına veriliyor
Kelepir fiyata ev satın almak isteyen binlerce kişi bankaların güncel gayrimenkul listelerini yakından takip ediyor. Son olarak Ziraat Bankası ve Vakıfbank gayrimenkul listelerini güncelledi. Yeni listede 126 bin TL ve 127 bin 600 TL'ye satışa çıkan evler var. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Vakıfbank söz konusu ilanlar için müşterilerin teklif verebileceklerini belirtti. Ziraat Bankası ihale ile konut satışı yaparken, Vakıfbank ise gayrimenkulu konut kredisi desteği sağlayadığını, masrafsız, düşük faizli konut kredisi imkanı sunduğunu duyurdu. İşte detaylar...
150 bin TL altında satılık ev arayanlara müjde! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kelepir fiyatlı evler! Yarı fiyatına veriliyor. Bankaların satılık gayrimenkul ilanları güncel halleriyle yayınlandı. İcradan ucuza ev almak isteyenlere iki banka güzel haberi duyurdu. Satılık ev alacakların nakip parası yoksa Vakıfbank konut kredisi de veriyor. İşte bankaların satışa çıkardığı o evler ve detaylı bilgiler...
ZİRAAT BANKASI İCRADAN SATILIK EV: 126 BİN TL'YE...
Ziraat Bankası Ankara Elmadağ'da bir konutu 126 bin TL'den satışa çıkardı. Banka ihale ile konut satışı yapıyor. Dolayısıyla ilan için müşteriler teklif verebilecekler.
Bu nedenle alıcı vatandaşların, en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatı yatırması ve banka şubesinde Gayrimenkul Satış Şartnamesi'ni imzalaması gerekiyor.