Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!
5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun! SGK emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok alternatif yöntem sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün sayısı ile emeklilik avantajlarından yararlanmak mümkün hale geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek tüm vatandaşların emekli olmalarının yolu açıldı. Ayrıca memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın formülleri Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak! Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı! EYT emeklilikte yaşa takılanlar için haber son dakika gelmezse...
27.11.2021 08:37
- Son Güncelleme: 27.11.2021 08:37