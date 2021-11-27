Ek ödeme veriliyor! Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit para alınıyor! Acele edin!

Emekli maaşını artırmak isteyenler için ayrıca emeklilik öncesinde yüksek prim ödenmesi de oldukça önemli. En düşük emekli maaşı için başvurularını yapan tüm SGK emeklileri en az 1.750 TL nakit promosyon ödülü alabilecek.

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