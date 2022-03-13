Milyonlarca emekli yararlanabiliyor! 📣Kimliğiyle gelen 2.750 TL’yi alıp gidiyor! 💸Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor…

Milyonlarca emekli vatandaş ekonomi gündeminde en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Yapı Kredi Bankası'nın 2.750 TL ödemesi oldukça dikkat çekiyor ve kimliğiyle gelenler bu parayı tek sefere mahsus kapıp gidiyor. Diğer bankaların ödedikleri tutarları da öğrenerek karşılaştırma yapmak isteyenler tek tek bankaları ziyaret etmeden internet üzerinden bilgilere ulaşmak istiyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu da merak ediliyor. 2022 yılı emekli promosyonlarından yararlanmak için bankaların başvuru şartları ve miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.