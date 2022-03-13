Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...
Türkiye'nin önde gelen finansman şirketlerinden Koçfinans, Ford, Nissan, Honda ve Kia modellerinde geçerli olmak üzere Mart 2022'ye özel cazip kredi fırsatlarını duyurdu. Otomobil satın almak isteyenlerin en uygun oranlardan yararlanabildiği kredi kapsamında yüzde 0,10'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
Otomobil sektörünün son dönemde yaşadığı durgunluğun ortadan kaldırılması için bankalar ve finans kuruluşları harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesi sonrasında gelen yeni limitler sayesinde kredilerin de yeniden talep görmeye başladığı ifade edildi. Uygun faiz oranları ile kullanılacak krediler arasında Koçfinans ise anlaşmalı otomobil markaları ile nerdeyse yüzde sıfıra kadar faiz oranlarını dibe çekti. İşte en uygun taşıt kredileri
👉Yüzde 0,10 Faiz Oranıyla Otomobil Sahibi Olun!
Koçfinans'ın Mart ayına özel sunduğu en uygun kredi ürünlerinden olan Honda'ya özel finansman seçeneği ilgi görüyor. Honda'nın sevilen ve ülkemizde de bir hayli tutulan modellerinde Civic Sedan Premium ECO modellerinde geçerli 110.000 TL kredi ve 15 ay vadeye %0,10 faiz oranları uygulanmaktadır.
Honda Civic Elegance ve Executive + ECO modellerinde ise 120.000 TL, 15 ay vade ve %1,09 faiz oranları uygulanmaktadır.