Honda, Nissan, Ford ve Kia otomobil kampanyası açıklandı! Son teklif geldi! Böylesi daha gelmez! %0,99 faiz, 48 ay vadeyle...

Otomobil sektörünün son dönemde yaşadığı durgunluğun ortadan kaldırılması için bankalar ve finans kuruluşları harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesi sonrasında gelen yeni limitler sayesinde kredilerin de yeniden talep görmeye başladığı ifade edildi. Uygun faiz oranları ile kullanılacak krediler arasında Koçfinans ise anlaşmalı otomobil markaları ile nerdeyse yüzde sıfıra kadar faiz oranlarını dibe çekti. İşte en uygun taşıt kredileri