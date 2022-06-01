Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşılık kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları taşıt kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.