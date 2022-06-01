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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında rekor seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, taşıt fiyatlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Ek olarak yeni yıla girilmesi ile birlikte otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen çip krizinin de ortaya çıkması, araç sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu kurumları, yüksek limitli nakit hizmetlerini duyurdular.

takvim.com.tr
01.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 01.06.2022 10:59
Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşılık kendi aracının sahibi olabilmek için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar için geliştirmiş oldukları taşıt kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

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Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası 2022

Ziraat Bankası, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar için geliştirmiş olduğu taşıt kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Birinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 100.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Aylık taksit tutarı: 3.199 TL

Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

İkinci hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 200.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Aylık taksit tutarı: 4.799 TL

Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası 48 ay vadeli 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL taşıt kredisi kaç TL aylık taksitle çekilebilir?

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Finansman tutarı: 300.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,59
  • Vade sayısı: 48 ay
  • Aylık taksit tutarı: 6.399 TL

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