Konut kredisinde görülmemiş fırsat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan TOKİ'ye özel 120 ay vadeli konut kredisi! Hemen başvurun!
Ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den altın değerinde fırsat! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. TOKİ her yıl olduğu gibi bu yıl da borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere kampanya başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verdi. TOKİ erken ödeme indirimi kampanyası için 28 Mayıs'a kadar başvuruları değerlendirmeye devam ederken borcunu peşin olarak ödemek isteyen ancak nakit parası olan vatandaşlar için Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi destek kampanyası başlattı. Kampanya detayları haberimizde...
Ev almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'den önemli fırsat. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte kampanya hakkında tüm detaylar!
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2021 KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLAR NELER?
Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahipleri için geçerli olacak.
Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.