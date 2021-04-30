SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine müjdeli haber! Başvuran hemen alabiliyor! 5 bin TL kredi şartları…

Milyonlarca SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine müjdeli haber geldi ve detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekliye kampanyalar sunulmaya devam ediyor ve 5 bin TL imkanı gündemde büyük ilgi gördü, üstelik başvuran hemen alabiliyor peki 5 bin TL kredi şartları neler? SGK-SSK ve Bağkur emeklileri bu fırsattan faydalanabiliyor mu? Özellikle pandemi döneminde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar bu konuyla yakından ilgileniyor ve ayrıntıları merak ediyor. SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 5 bin TL kredi hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik.