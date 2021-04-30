Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi
Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere köü haber geldi. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. BMV, Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki, Hyundai, Honda, Volkswagen, Citroen gibi birçok dev firma üretime ara verdiğini duyurdu. Çip krizinin araba fiyatlarını vuracağını ifade eden sıfır ve ikinci el araba satıcıları büyük zam için tarih verdi. İşte detaylar…
30.04.2021 17:13
- Son Güncelleme: 30.04.2021 17:13
Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, "Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz" dedi.