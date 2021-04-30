RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere köü haber geldi. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. BMV, Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki, Hyundai, Honda, Volkswagen, Citroen gibi birçok dev firma üretime ara verdiğini duyurdu. Çip krizinin araba fiyatlarını vuracağını ifade eden sıfır ve ikinci el araba satıcıları büyük zam için tarih verdi. İşte detaylar…

30.04.2021 17:13 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:13
Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

Araba üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azalttı. Bazı otomotiv firmaları bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

GALERİCİLER FİYATLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYOR
Gaziantep'in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı'ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış yaşanabileceğini söyledi.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, "Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz" dedi.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, "Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor.

Sahibinden 2. el veya sıfır otomobil alacaklara kötü haber! Büyük zam geliyor! Tarih verildi

Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır. Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor" diye konuştu.