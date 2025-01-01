İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve araştıran vatandaşlar için bankalar cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek. İşte 12 ay vade ile geri ödeme tablosu ve faiz detayları...