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Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

Bankalar, vatandaşların bireysel harcamalarını finanse etmelerine yardımcı olmak amacıyla uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyalarını sürdürüyor. Halkbank ve Ziraat Bankası, 30 bin TL kredi kullanacak müşterilerine cazip ödeme planını ve düşük faiz oranlarını duyurdu. Bu kampanyalar, kişisel ihtiyaçlar için kredi arayışında olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte ödeme detayları.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:24
Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve araştıran vatandaşlar için bankalar cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek. İşte 12 ay vade ile geri ödeme tablosu ve faiz detayları...

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%4,54

Aylık Taksit

3.559,11 TL

Toplam Ödeme

42.859,32 TL

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

HALKBANK

Faiz Oranı

%5,25

Aylık Taksit

3.741,91 TL

Toplam Ödeme

45.075,42 TL

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

TEB

Faiz Oranı

%3,95

Aylık Taksit

3.410,58 TL

Toplam Ödeme

41.099,46 TL

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

AKBANK

Faiz Oranı

%4,74

Aylık Taksit

3.610,16 TL

Toplam Ödeme

43.494,42 TL

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%4,86

Aylık Taksit

3.640,96 TL

Toplam Ödeme

43.864,02 TL

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

👆

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek!

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