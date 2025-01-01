İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve araştıran vatandaşlar için bankalar cazip koşullar sunuyor. Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu! 30 Bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitlerle verilecek. İşte 12 ay vade ile geri ödeme tablosu ve faiz detayları...
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%4,54
Aylık Taksit
3.559,11 TL
Toplam Ödeme
42.859,32 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%5,25
Aylık Taksit
3.741,91 TL
Toplam Ödeme
45.075,42 TL
TEB
Faiz Oranı
%3,95
Aylık Taksit
3.410,58 TL
Toplam Ödeme
41.099,46 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%4,74
Aylık Taksit
3.610,16 TL
Toplam Ödeme
43.494,42 TL