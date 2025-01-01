2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Ocak ayındaki emekli maaş zammı öncesinde bankaların promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. 24 bin TL'ye kadar varan promosyon ödemeleriyle bankalar, yeni emekli olanlar başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle TEB, Yapı Kredi, Garanti BBVA gibi bankalar yüksek promosyon oranlarıyla dikkat çekiyor.

Promosyon Ödemeleri Maaşları Aşıyor

Bankaların promosyon yarışında sundukları rakamlar, emekli maaşlarını dahi geride bırakıyor. Bu rekabet, emekliler için ciddi bir ek gelir fırsatı yaratıyor. Ancak bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak için bankaların sunduğu avantajların dikkatlice değerlendirilmesi önem taşıyor.