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2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Emekli maaş promosyonları, bankalar arasında rekabeti körüklemeye devam ediyor. 2025 yılına girerken, bankalar emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler sunuyor. Bazı bankaların sunduğu promosyon ödemeleri, maaşların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı ve bu durum emekliler için yeni bir gelir kapısı haline geldi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:37
2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Bankalar Promosyon Rekabetinde Zirvede

Ocak ayındaki emekli maaş zammı öncesinde bankaların promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. 24 bin TL'ye kadar varan promosyon ödemeleriyle bankalar, yeni emekli olanlar başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle TEB, Yapı Kredi, Garanti BBVA gibi bankalar yüksek promosyon oranlarıyla dikkat çekiyor.

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Promosyon Ödemeleri Maaşları Aşıyor

Bankaların promosyon yarışında sundukları rakamlar, emekli maaşlarını dahi geride bırakıyor. Bu rekabet, emekliler için ciddi bir ek gelir fırsatı yaratıyor. Ancak bu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak için bankaların sunduğu avantajların dikkatlice değerlendirilmesi önem taşıyor.

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Banka Banka Güncel Promosyon Oranları

Şekerbank

  • 9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Vakıfbank

  • 10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Türkiye Finans

  • 9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

İş Bankası

  • 0 - 9.999 TL: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Denizbank

  • 9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Halkbank

  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Albaraka Türk

  • 0 - 9.999 TL: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

ING Bank

  • 9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Akbank

  • 9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

QNB Finansbank

  • 9.999 TL'ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

2025 yılında verilecek emekli promosyonları belli oldu! Banka banka rakamlar

Garanti BBVA

  • 10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

TEB

  • 9.999 TL'ye kadar: 11.000 TL
  • 10.000 TL - 14.499 TL: 14.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 16.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

Yapı Kredi

  • 9.999 TL'ye kadar: 9.250 TL
  • 10.000 TL - 14.499 TL: 13.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL: 15.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

Kaynak: Bankaların Resmi Web Siteleri