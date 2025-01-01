Altın fiyatlarında 2025’e dair kritik uyarı: Tüm denge değişebilir

2024 yılında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ancak 2025 yılı, altın piyasası için yeni riskler ve fırsatlarla geliyor. Uzmanlar, Fed'in faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını nasıl şekillendireceğini tartışıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına dair beklentilerini değerlendirdi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, "Altında alım zamanı geldi mi?" sorusunu yanıtladı ve 20 Ocak tarihine işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYE: 20 OCAK Ons altın için 2600-2658 dolar aralığının takip edileceğini vurgulayan Memiş, bu yatay sürecin 20 Ocak tarihine kadar devam edeceğini öngördü. 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağını hatırlatan Memiş, bu tarihten sonra piyasalarda yeni dinamiklerin şekillenebileceğini söyledi. Gram altın fiyatlarının ise 2980-3080 TL aralığında seyrettiğini belirten Memiş, elinde TL bulunanların bu seviyelerden altın alabileceklerini dile getirdi. 2025 yılı için gram altında 4000-4500 TL, ons altında ise 3000-3500 dolar seviyelerini beklediğini ekledi.

📊 2024'TE ALTIN REKOR KIRDI 2024 yılında altının ons fiyatı 2.790 dolarla tarihi zirvesini gördü ve yılı 2.623 dolarlık kapanışla tamamladı. Bu artış, yüzde 27,2 oranında kazanç sağlayarak altını 14 yılın en yüksek getirisini sağlayan yatırım aracı yaptı. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının, tüketici talebindeki düşüşü dengelediğini belirtti.