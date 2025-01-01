Altın fiyatlarında 2025’e dair kritik uyarı: Tüm denge değişebilir

2024 yılında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ancak 2025 yılı, altın piyasası için yeni riskler ve fırsatlarla geliyor. Uzmanlar, Fed'in faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını nasıl şekillendireceğini tartışıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına dair beklentilerini değerlendirdi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, "Altında alım zamanı geldi mi?" sorusunu yanıtladı ve 20 Ocak tarihine işaret etti.
ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYE: 20 OCAK
Ons altın için 2600-2658 dolar aralığının takip edileceğini vurgulayan Memiş, bu yatay sürecin 20 Ocak tarihine kadar devam edeceğini öngördü. 20 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlayacağını hatırlatan Memiş, bu tarihten sonra piyasalarda yeni dinamiklerin şekillenebileceğini söyledi.
Gram altın fiyatlarının ise 2980-3080 TL aralığında seyrettiğini belirten Memiş, elinde TL bulunanların bu seviyelerden altın alabileceklerini dile getirdi. 2025 yılı için gram altında 4000-4500 TL, ons altında ise 3000-3500 dolar seviyelerini beklediğini ekledi.
📊 2024'TE ALTIN REKOR KIRDI
2024 yılında altının ons fiyatı 2.790 dolarla tarihi zirvesini gördü ve yılı 2.623 dolarlık kapanışla tamamladı. Bu artış, yüzde 27,2 oranında kazanç sağlayarak altını 14 yılın en yüksek getirisini sağlayan yatırım aracı yaptı. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının, tüketici talebindeki düşüşü dengelediğini belirtti.
🌍 JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTIN TALEBİ
Raporda, Asya'daki yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğü ve zayıflayan doların diğer bölgelerdeki yatırımcıları da altına yönlendirdiği ifade edildi. Jeopolitik riskler de altını güvenli liman haline getirdi.
FED VE FAİZ POLİTİKALARI
HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy'a göre, ABD'de çekirdek enflasyonun yatay seyretmesi ve Fed'in 2025 için daha az faiz indirimi öngörmesi, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir risk yaratabilir. Ancak ABD'nin artan bütçe açığı, altını dolara alternatif güvenli liman haline getirebilir.
💰 ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ
ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergileri uygulaması durumunda, Çin'in rezervlerini artırma yönünde bir adım atması bekleniyor. Bu gelişme, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.
🔗 JEOPOLİTİK RİSKLER
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi, altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak, risklerin devam etmesi, altına olan talebi desteklemeye devam edebilir.
💡 UZMAN GÖRÜŞLERİ
📈 Kısa Vadede Kâr Satışları
Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, altın fiyatlarında kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini, ancak genel eğilimin yukarı yönlü kalacağını belirtti. Fed'in faiz indirimlerine başlaması, doların değerini düşürebilir ve bu durum altın fiyatlarını destekleyebilir.
Gürcan, kripto para piyasasının popülaritesinin artmasının altın talebini düşürme potansiyeli taşıdığını ancak bu düşüşün radikal bir etki yaratmasını beklemediğini ifade etti.