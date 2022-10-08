Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli konut kredisi aylık taksitleri değişti! 200 bin TL, 250 bin TL, 450 bin TL alırsanız...
Ziraat Bankası ve Halkbank'tan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri ile ilgili daha çeşitli bilgi sahibi olabilmek amacıyla internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz. Bankaların vermiş olduğu kredi özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 120 aya kadar vade seçeneği vardır. Teminat olarak alınacak olan ev banka tarafından Kredi bitene kadar ipotek edilir. Esnek ödeme koşulları bulunuyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bağlamında fırsat olarak ortaya çıkan konut kredileri faiz oranlarını indirilmesinin sonrasında pek çok vatandaş ev sahibi olacak. Kira öder gibi ev sahibi olabileceksiniz. Cazip fırsatlar açıklayan bankalar yardımıyla ödemeleri düşük tutarak bütçenizi zorlamayacaksınız. İşte 200 bin TL, 250 bin TL, 450 bin TL! Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli konut kredisi aylık taksit hesaplamaları...
Bu bankalardan alacağınız kredilerin geri ödeme tutarı ile taksit seçenekleri ile ilgili daha çeşitli bilgi sahibi olabilmek amacıyla internet bankacılığını ziyaret edebilirsiniz, şubelere gidebilirsiniz ve telefon aracılığı ile müşteri hizmetleri görüşmesi yapabilirsiniz. Görüşmeler ile krediler ile ilgili öğrenebileceğiniz detaylar şu şekildedir;