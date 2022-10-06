Brent 93,30 dolar oldu AKARYAKITA 3. ZAM! Litresi 26 TL’nin üzerine çıkacak! Bugün BENZİN, MOTORİN, otogaz fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP!

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. İran ve Libya ise bu karardan muaf tutuldu.