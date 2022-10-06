Brent 93,30 dolar oldu AKARYAKITA 3. ZAM! Litresi 26 TL'nin üzerine çıkacak! Bugün BENZİN, MOTORİN, otogaz fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP!
Akaryakıta 5 Ekim'de gelen zammın ardından yeni zam iddiası gündem oldu. Vatandaşlar iddianın aslı astarı var mı merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Brent petrolün yükselişinden etkilenen akaryakıt fiyatları, petrolün varilinin 93,30 dolara yükselmesiyle değişti. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ? İşte İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP 5 Ekim 2022 Perşembe benzin, mazor, otogaz fiyat listesi...
Akaryakıta 3. zam geliyor! Milyonlarca sürücüye kötü haber geldi. Motorin ve benzin fiyatlarına uygulanan peş peşe ikinci zammın ardından araç sahipleri 3. kez üzülecek. 7 Ekim 2022 Cuma itibariyle akaryakıta zam geleceği iddia ediliyor. Peki benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL olacak? 6 Ekim 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,30 dolardan işlem görüyor. İşte Bugün BENZİN, MOTORİN, otogaz fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP! Litresi 26 TL'nin üzerine çıkacak!
BRENT PETROL YÜKSELDİ Mİ, NEDEN?
Dün 93,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 93,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,61 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. İran ve Libya ise bu karardan muaf tutuldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ grubunun bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu kararın halihazırda artan enerji fiyatlarından dolayı zorluklar yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağına işaret edildi.