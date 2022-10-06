Ben EYT'li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...
EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Gözler düzenlemenin detaylarının açıklanarak Meclis'e sevk edileceği Aralık ayına çevrildi. Düzenleme heyecanla beklenirken, en çok "Ben EYT'li miyim?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin kapsamına ilişkin soruların yanıtları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ardından sözleşmeli personele, geçici işçilere, 90 bin taşeron işçiye ve EYT'lilere yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bilgin, EYT yönelik düzenlemenin de Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, "99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" dedi. Düzenlemenin detayları heyecanla beklenirken; pek çok kişi 'Beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim?' diye soruyor.
EN ÖNEMLİ KRİTER TARİH
Genel çerçeveden bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu kişilerin yeni düzenlemeyle nasıl emekli olacağı bilinmiyor? Ancak prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor.
1999 ÖNCESİNE DÖNÜLÜRSE
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında yasada getirilen şartlara göre de istenen prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor.