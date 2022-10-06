Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

Bilgin, EYT yönelik düzenlemenin de Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, "99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" dedi. Düzenlemenin detayları heyecanla beklenirken; pek çok kişi 'Beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim?' diye soruyor.