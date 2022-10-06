Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ben EYT'li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

Ben EYT'li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Gözler düzenlemenin detaylarının açıklanarak Meclis'e sevk edileceği Aralık ayına çevrildi. Düzenleme heyecanla beklenirken, en çok "Ben EYT'li miyim?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin kapsamına ilişkin soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.10.2022 11:24 - Son Güncelleme: 06.10.2022 11:28
Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin ardından sözleşmeli personele, geçici işçilere, 90 bin taşeron işçiye ve EYT'lilere yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

Bakan Vedat Bilgin, önceki akşam bu düzenlemelere yönelik önemli detaylar verdi. 550 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemeyi bu ayın, taşeron işçilere yönelik düzenlemeyi de Kasım ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

Bilgin, EYT yönelik düzenlemenin de Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, "99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" dedi. Düzenlemenin detayları heyecanla beklenirken; pek çok kişi 'Beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim?' diye soruyor.

Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

EN ÖNEMLİ KRİTER TARİH
Genel çerçeveden bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu kişilerin yeni düzenlemeyle nasıl emekli olacağı bilinmiyor? Ancak prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor.

Ben EYT’li miyim? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? SSK girişi Eylül 1999 öncesinde olanlar...

1999 ÖNCESİNE DÖNÜLÜRSE

SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında yasada getirilen şartlara göre de istenen prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor.

SON DAKİKA