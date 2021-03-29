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Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Korona virüs süreçlerinin başlarında bir hayli bankadan düşük faiz oranlı esas lüzum kredisi verilmişti. Bu kadar düşük faiz oranları ile yer alan esas lüzum kredisi kapsamında vatandaşların dikkat etmesi gereken şeyler var. Yoksa haciz gelebilir. Korona virüs salgınının ülkemizde yer almasından dolayı vatandaşlara destek olmak için yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren düşük faiz oranları ile 3, 5, 7 ve 10 bin TL kredi fırsatları gelmişti. Sadece yüzde 0,49 faiz oranı ile uygulanan kredi fırsatları karşısında vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Esnaflardan çalışamayan kişilere kadar çok zorlu süreçlerden geçilen bu destekler ile rahat bir nefes almaları söz konusu olmuştu.

29.03.2021 10:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 10:29
Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Korona virüs süreçlerinin başlarında birçok bankadan düşük faiz oranlı temel ihtiyaç kredisi verilmişti. Bu kadar düşük faiz oranları ile yer alan temel ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşların dikkat etmesi gereken şeyler var. Fakat çok geçmeden vatandaşları üzen haber geldi. Alınan bu kredilerden dolayı vatandaşlar arasından binlerce kişi hacizler ile yüz yüze gelebilirler. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

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Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Binlerce kişi için takip kararı geldi.

.2020 yılında meydana gelen korona virüs salgınından dolayı sunulan kredi destekleri karşısında vatandaşlar için üzen haber geldi. Yıl sonunda başlayan ödemeler olsa bile korona süreçleri hala son bulmadı.

Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Sona ermesinden de öte ikinci dalganın çok daha sert bir şekilde gelmesi vatandaşların hem maddi hem de manevi anlamda zorlu süreçlerden geçmelerine neden oldular.

Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

2020 yılının başında kamu bankalarından verilen destelerin ödemeleri başlayınca vatandaşlar daha zorda kaldılar.

Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Devlet destekli olarak verilen temel ihtiyaç kredileri karşısında sadece yüzde 0,49 faiz oranı uygulaması yapılmıştı. Düşük faiz oranları ile verilen kredi merkez bankasından gelen karar ile son buldu.