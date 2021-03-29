Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!
Korona virüs süreçlerinin başlarında bir hayli bankadan düşük faiz oranlı esas lüzum kredisi verilmişti. Bu kadar düşük faiz oranları ile yer alan esas lüzum kredisi kapsamında vatandaşların dikkat etmesi gereken şeyler var. Yoksa haciz gelebilir. Korona virüs salgınının ülkemizde yer almasından dolayı vatandaşlara destek olmak için yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren düşük faiz oranları ile 3, 5, 7 ve 10 bin TL kredi fırsatları gelmişti. Sadece yüzde 0,49 faiz oranı ile uygulanan kredi fırsatları karşısında vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Esnaflardan çalışamayan kişilere kadar çok zorlu süreçlerden geçilen bu destekler ile rahat bir nefes almaları söz konusu olmuştu.
Korona virüs süreçlerinin başlarında birçok bankadan düşük faiz oranlı temel ihtiyaç kredisi verilmişti. Bu kadar düşük faiz oranları ile yer alan temel ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşların dikkat etmesi gereken şeyler var. Fakat çok geçmeden vatandaşları üzen haber geldi. Alınan bu kredilerden dolayı vatandaşlar arasından binlerce kişi hacizler ile yüz yüze gelebilirler. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.