Ziraat Bankası-Vakıfbank ve Halkbank'tan temel ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar için uyarı! Bunu yapmayanlara büyük şok!

Korona virüs süreçlerinin başlarında bir hayli bankadan düşük faiz oranlı esas lüzum kredisi verilmişti. Bu kadar düşük faiz oranları ile yer alan esas lüzum kredisi kapsamında vatandaşların dikkat etmesi gereken şeyler var. Yoksa haciz gelebilir. Korona virüs salgınının ülkemizde yer almasından dolayı vatandaşlara destek olmak için yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren düşük faiz oranları ile 3, 5, 7 ve 10 bin TL kredi fırsatları gelmişti. Sadece yüzde 0,49 faiz oranı ile uygulanan kredi fırsatları karşısında vatandaşlar rahat bir nefes almıştı. Esnaflardan çalışamayan kişilere kadar çok zorlu süreçlerden geçilen bu destekler ile rahat bir nefes almaları söz konusu olmuştu.

29.03.2021 10:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





