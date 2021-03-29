BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Yarından itibaren o raflarda dev ucuzluk!
BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ürünleri son günlerde sık sık araştırılıyor. Özellikle bazı raflardaki indirim yağmuru firma müşterilerinin ilgisini çekti. BİM'de yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Blume 32'li Tuvalet Kağıdı, Cupido Tahıl Gevreği Loops & Kare, Abdullah Efendi Hindistan Cevizi Aromalı Türk Kahvesi, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Powerdent Charcoal Diş Macunu, Viking Premium Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı ve Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı bulunuyor. İşte BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ürünleri...
BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ürün listesi yeni haftayla birlikte akıllarda yer ediniyor. BİM'de bu hafta bazı raflarda çeşlitli indirimler dikkat çekerken Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti, Naturalove Ledli Ayna, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Hurma, Cupido Tahıl Gevreği Loops & Kare, Deodorant Rexona 150 ml + 8'li Kotex Ultra, Duracell 10'lu AA Kalem Pil, Komili Sıvı Sabun Çeşitleri ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan ürünlerin listesi ve fiyatları