BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Yarından itibaren o raflarda dev ucuzluk!

BİM 30 Mart Salı aktüel kataloğu ürün listesi yeni haftayla birlikte akıllarda yer ediniyor. BİM'de bu hafta bazı raflarda çeşlitli indirimler dikkat çekerken Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti, Naturalove Ledli Ayna, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Hurma, Cupido Tahıl Gevreği Loops & Kare, Deodorant Rexona 150 ml + 8'li Kotex Ultra, Duracell 10'lu AA Kalem Pil, Komili Sıvı Sabun Çeşitleri ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan ürünlerin listesi ve fiyatları