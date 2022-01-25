Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 2022’de de 10.000 TL kredi fırsatı! Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle!

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi kapsamında, çalışan, emekli ve memur dahil olmak üzere birçok kesimden vatandaş için tüm ihtiyaçlarına yönelik düşük faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile 36 ay vade seçeneği sunan Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile de aynı oranlarda kredi sunar.