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1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs döneminde konuta olan talep artarken fiyatlar da doğru orantılı şekilde arttı. Konut, Türkiye'de 1 yılda yüzde 50 kazandırdı. Muğla hem metrekare bedeli hem de prim potansiyeli ile ilk sıraya yerleşti. En büyük atak Şanlıurfa'dan geldi ve yüzde 39 değer artışıyla ikinci sıraya çıktı.

24.01.2022 13:30 - Son Güncelleme: 24.01.2022 13:30
1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Pandemi döneminde tüm dünyada gayrimenkule olan talep arttı. Dünya genelinde Konut Fiyatları yüzde 10 yükselirken Türkiye, yüzde 50 artış ile zirveye çıktı.

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1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Döviz, Altın, kripto para gibi yatırım araçlarında salgın döneminde görülen dalgalı seyir ile enflasyonist ortam, gayrimenkulde yeniden 'güvenli liman' algısı oluşturdu. Talep arttıkça, fiyatlar yükseldi.

1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Türkiye'de fiyat artışlarında konut üretiminin düşmesiyle arz-talep dengesinin bozulması, maliyetlerdeki döviz kaynaklı artış ve arsa kıtlığı da etkili oldu.

1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

EN DEĞERLİSİ MUĞLA
Posta'nın haberine göre öte yandan salgın döneminde kalabalıktan uzak, bahçeli, balkonlu evlere ilgi artarken, tüketicilerin konuttan beklentisinin değişmesi, talebi büyükşehirlerden yazlık bölgelere kaydırdı. Konutların yaptığı prim, yazlık bölgelerde büyükşehirleri solladı.

1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un 30 büyükşehirde 298 ilçeyi mercek altına aldığı 'Türkiye Satılık Konut Piyasası 2021' çalışmasına göre, 2021 yılının en fazla değer kazanan ili yüzde 47 ile Muğla oldu. Muğla'da 2021 yılının başında 5 bin 607 lira olan metrekare fiyatı yıl sonunda 8 bin 97 liraya yükseldi.

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