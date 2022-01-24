1 yılda yüzde 50 artış! Bu illerde evi olan yaşadı

Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un 30 büyükşehirde 298 ilçeyi mercek altına aldığı 'Türkiye Satılık Konut Piyasası 2021' çalışmasına göre, 2021 yılının en fazla değer kazanan ili yüzde 47 ile Muğla oldu. Muğla'da 2021 yılının başında 5 bin 607 lira olan metrekare fiyatı yıl sonunda 8 bin 97 liraya yükseldi.