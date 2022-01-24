Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatında değişiklik! Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
Milyonlarca çalışan işe ilk girdiği andan itibaren emeklilik ve kıdem tazminatını merak edip araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Söz konusu genelgede kıdem tazminatı ilgile ilgili değişiklik de oldu. Peki kıdem tazminatının tavanı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Zam oranı ise yüzde 30,95 oldu. Öte yandan CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun zam farklarının 27 Ocak'ta ödeneceğini belirterek, "Toplam 2 milyon 386 bin 565 kişiyi kapsıyor ödemeler. Emekli, malül, vazife malülü alanların 2022 ocak ayı zam farkları 27 Ocak'ta ödenecek. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere ödemeler aylık almakta olunan banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderilecek." dedi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede şöyle denildi: Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususlar 6/1/2022 tarihli ve 854887 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile duyurulmuştur.
Diğer taraftan, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.