Aylık maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlar yaşadı! Hesaplara 2.250 TL yatacak! Kadın erkek fark etmiyor! Yıl sonuna özel...
Bankaların promosyon yarışları devam ediyor. Emekli vatandaşların ilgisini çeken yeni promosyon ödemesi kampanyaları duyuruldu. Yılbaşına az bir süre kala emeklilerin yüzünü güldürecek kampanyaların detaylarına haberimizde yer verdik. İş Bankası, Halkbank, Garanbi BBVA, TEB, Akbank, Ziraat Bankası ve daha pek çok banka emekliler için tek tek kampanyalarını açıkladı. Promosyon kampanyaları arasında özellikle Denizbank'ın ki dikkat çekti. Banka 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Banka diğer bankaların yanı sıra promosyonun yanında bir de müşterilerine 250 TL nakit ödül veriyor. Emekliler böylelikle maaşlarının yanında bir de 2.250 TL promosyon ödemesi alacak. İşte detaylar...
Yeni yıl yaklaşırken kılıçlar çekildi. Bankalar emekli müşterileri edinebilmek için her yolu deniyor. Promosyon kampanyaları yenilendi. Maaşını kendi bankasına taşıyan müşterileri el üstünde tutan bankalardan peş peşe açıklama geldi. Yılda iki defa emekli zammı veriliyor. Maaşın yanında promosyon ödemeleri verilince de tadından yenmiyor. 2.250 TL'ye kadar varan promosyon ödemesi yapan bankaların detaylarına haberimizde yer verdik. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ!
8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan 3 yıl taahhüt veren emeklilere 2.000 TL'ye varan promosyon verilecek. SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.
HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını Bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Banka aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
GARANTİ BBVA
1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL,
1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL,
2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül.
1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye uğramanız yeter.
Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir)
TEB PROMOSYON ÖDEMESİ MİKTARI!
Emeklilere 2.100 TL'ye varan destek TEB'de.
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri, onaylanan kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor.