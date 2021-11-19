Aylık maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlar yaşadı! Hesaplara 2.250 TL yatacak! Kadın erkek fark etmiyor! Yıl sonuna özel...

GARANTİ BBVA

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.650 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir arkadaşı için 250 TL nakit ödül.

1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye uğramanız yeter.

Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir)