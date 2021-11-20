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Haberler Ekonomi %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! 20 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

%1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! 20 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 20 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları yapılan indirim sonrası araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları daire almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Geçen ay konut kredisi faizini 1,29'a indiren kamu bankaları bugün yaptığı 1,20'ye düşürdü. Yaşanan bu gelişmenin hemen arkasından gözler bankalardaki kredi faiz oranlarındaki son duruma çevrildi.

20.11.2021 13:09 - Son Güncelleme: 20.11.2021 13:10
Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

3 kamu bankası ev almak isteyen vatandaşları ilgilendiren müjdeli haberi paylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirildi. Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Geçen ayı on günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesi emlak piyasasını daha da canlandıracak. Yapılan indirim ev almak isteyenleri sevindirirken diğer bankaların kredi faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.2

Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

HALKBANK

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 19 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1.69'dan başlayan

Taşıt kredisi: 1.62

Ev kredisi: 1.48 (120 ay)

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