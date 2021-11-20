%1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! 20 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları

3 kamu bankası ev almak isteyen vatandaşları ilgilendiren müjdeli haberi paylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirildi. Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Geçen ayı on günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesi emlak piyasasını daha da canlandıracak. Yapılan indirim ev almak isteyenleri sevindirirken diğer bankaların kredi faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.