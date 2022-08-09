Ziraat Bankası, Vakıfbank, SGK... Bu fiyata kaçmaz! İstanbul, Ankara, İzmir: Ucuza araba satışları başladı! 2020 model Renault Clio bedeli 17.400 TL!
Ucuza araba arayan vatandaşlar gözlerini bankaların ve SGK'nın icralık araçlarına çeviriyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye'nin 81 ilinde sık sık icralık otomobil satış ilanı yayımlıyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ve Vakıf Bank da ilanlarına yenilerini ekledi. Buna göre 2020 model Renault Clio 290.000 TL'ye yeni sahibini bekliyor. Megakent İstanbul'da bulunan RENAULT CLIO HB JOY 0.9 TCE 90 için teslimat bedeli 17.400 TL isteniyor. İşte il il icralık otomobil fiyatları...
Bütçesine göre otomobil bakan vatandaşlar için SGK ve bankaların icradan satışa çıkardığı arabalara liste halinde haberimizde yer verdik. Araba alacaklara güzel haber geldi. Bu haber araba almak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Devlet ve Ziraat ile Vakıfbank satışa çıkardı. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir: Ziraat Bankası, Vakıfbank, SGK icralık satış ilanları...
Her gün bir çok kişi elindeki paraya uygun araba almak için araştırmalar yapıyor. Bankalar ve SGK yıllardır icralık arabaları düşük fiyata ilanla satışa çıkarıyor. Bu ilanlar arasında son model arabalar da yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI İCRALIK OTOMOBİLLER!
Ziraat Bankası tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul'da markası RENAULT, modeli CLİO olan 2022 model Benzinli beyaz otomobil başlangıç bedeli 290.000 TL'ye satılıyor.