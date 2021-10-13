Peynir ekmek gibi gidiyor! 180 bin TL altı alınabilecek otomobiller! Renault, Hyundai, Dacia, Kia sıfır araç fiyatları…

Hem sıfır araç almak isteyen hem de bütçeye uygun olması için araştırmalar yapanlar otomobillerin sık sık yaptığı güncel kampanyaları ve fiyatları merak ediyor. Peynir ekmek gibi giden 180 bin TL altı alınabilecek otomobiller pek çok otomobil markasında mevcut ve özellikleri de sizin için yeterliyse mağazaya giderek inceleyebilirsiniz. 180 bin TL altında olan Renault, Hyundai, Dacia, Kia sıfır araç fiyatlarını haberimizde sizler için derledik.