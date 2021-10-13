Peynir ekmek gibi gidiyor! 180 bin TL altı alınabilecek otomobiller! Renault, Hyundai, Dacia, Kia sıfır araç fiyatları…
Araba sahibi olmak herkesin hayalidir ve bu hayale bütçesini zorlamadan kavuşmak isteyenler markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını araştırıyor. İlk kendi arabasına binmek isteyen ve sıfır araçları araştıran vatandaşlar için peynir ekmek gibi satılan 180 bin TL altı alınabilecek otomobillerin hangileri olduğunu haberimizde derledik. Fiyatlarını öğrenerek ve teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Güncel Renault, Hyundai, Dacia, Kia sıfır araç fiyatları 180 TL altında sizleri bekliyor.
13.10.2021 11:46
- Son Güncelleme: 13.10.2021 11:46
Hem sıfır araç almak isteyen hem de bütçeye uygun olması için araştırmalar yapanlar otomobillerin sık sık yaptığı güncel kampanyaları ve fiyatları merak ediyor. Peynir ekmek gibi giden 180 bin TL altı alınabilecek otomobiller pek çok otomobil markasında mevcut ve özellikleri de sizin için yeterliyse mağazaya giderek inceleyebilirsiniz. 180 bin TL altında olan Renault, Hyundai, Dacia, Kia sıfır araç fiyatlarını haberimizde sizler için derledik.