Paranızı derhal çekebilirsiniz! Çalışsan da çalışmasan da karşılıksız ödeme var! PTT'den anında 137-300 TL!

Devletin vatandaşa karşılıksız yaptığı ödemeler için başvurular sürüyor. Pek çok kişi tarafından fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi yer almaktadır.