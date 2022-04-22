Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden... 715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahipleri ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri sayesinde vatandaşlar tarafından sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ilgili başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlara kira yardımının yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kira yardımı hizmetine ilişkin ayrıntılar