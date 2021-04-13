Son dakika: Ziraat-Halkbank-Vakıfbank ve tüm diğer bankalarda parası olanlar ona kilitlendi! Vadeli hesapta birikiminiz varsa...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaları ile Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bankada ki mevduat hesaplarından kesilen stopaj için yapılan indirim 1 ay daha uzatıldı. Karar kapsamında, stopaj indirimi; 1 Nisan'dan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Nisan'dan itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

13.04.2021 08:22 - Son Güncelleme: 13.04.2021 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





