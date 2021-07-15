Paralar hesaplara yatırıldı! 24 ay boyunca ödeniyor! Çalışan başına ödenecek üst sınır... Ve sonunda netleşti!

PARA KARŞILIKSIZ OLARAK VERİLİYOR



Bu destek, yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak veriliyor. Destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.