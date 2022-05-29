Hizmetten asgari olarak 10 bin TL tutarında destek alın! 5724’ten tek SMS ile başvurunuzu yapın!

Yeni dönemde yukarı yönlü hareketleri hızla devam eden ekonomi piyasaları nedeni ile hammadde fiyatları arttı. Artan hammadde fiyatları da her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Hem ikinci el hem de sıfır konutlarda gözlenen fiyatlara karşın vatandaşın yanında yer alan Vakıfbank, Sarı Panjur Konut Kredisi'ni açıkladı.