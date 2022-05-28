1084 TL tutarında karşılıksız ödeme veriliyor! Vatandaşların dikkatine: Kimler alabilir? İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde 65 yaşın üzerinde olan ve emeklilik hakkı bulunmayan vatandaşlara, aylık ödeme yapacağını bildirdi.
Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve diğer vatandaşlara birçok farklı kategori altında nakit hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de emeklilik hakkı bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Emeklilik Hakkı Bulunmayanlara Ödeme!
Sunduğu hizmetler ve geliştirdiği sosyal yardım modelleri sayesinde ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olmayı başaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de birçok farklı kategori altında hizmet vermeye devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve "65 yaş aylığı" ile "yaşlı aylığı" isimleri ile bilinen nakit ödeme hizmetinin güncel tutarı, 2022 asgari ücretin zamlanması ile birlikte yeniden hesaplanmıştır. Bakanlık 2021 yılında 828,21 TL olarak ödenen yaşlı aylığının güncel tutarını, 1.084,55 TL olarak duyurmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kimler Yaşlı Aylığı Alabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan 1.084, 55 TL tutarlı yaşlı aylığı hizmetinden, 65 yaşın üzerinde olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan her vatandaş yararlanabilmektedir.