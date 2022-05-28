1084 TL tutarında karşılıksız ödeme veriliyor! Vatandaşların dikkatine: Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve diğer vatandaşlara birçok farklı kategori altında nakit hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de emeklilik hakkı bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan vatandaşlara, karşılıksız ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi.