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Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası promosyon sorgulama 2020! Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvuru nasıl yapılır? Emekli maaşını 3 yıl Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü veren emekliler, promosyonların ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladılar. Bankanın resmi internet adresi üzerinden promosyon sorgulaması yapılabiliyor ve promosyon ödemelerinin tarihi öğrenilebiliyor. SGK ile ilk protokol imzasını atan Ziraat Bankası, 500-625-750 lira tutarında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ATM başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 Ziraat Bankası promosyon sorgulama ekranı... Ziraat Bankası'nın emekli maaş müşterilerine sunduğu promosyon ödemesi fırsatından hangi tarih itibarıyla faydalanabileceğinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. T.C. Kimlik numaranızı yazarak promosyon ödeme tarihinizi öğrenebilirsiniz.

16.03.2020 10:08 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





