Kuyumcuların altın yorumları! Altın 600 TL olur mu, yüzleri güldürecek mi? Çeyrek, küçük altın 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma bütün sürati ile devam eder iken uluslararası piyasada ons altının yaşadığı yükseliş iç piyasada rekor kıran dolardan destek bulunca gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Gram altında yine 540 TL beklentisi ağırlık kazanırken gram altın amacıyla 600 TL oranı de yine dillendirilmeye başlandı. Çeyrek, gram ve yarım gibi altın tipleri daha çok yatırım hedefli kullanılırken; cumhuriyet ve tam gibi altın tipleri ise düğünlerde takı hedefli olarak bile kullanılabiliyor. Günlerdir yüksek seyreden altının bu denli yükselmesindeki ilk sebep ise dolar kurunun çok yükselmesinden kaynaklanıyor. Peki; çeyrek, gram, yarım ve başka altın tipleri ne kadar oldu?