EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi... Gündemde sıklıkla konuşulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya ve takip edilmeye devam ediliyor. Emekli olmak için geri sayım yapan yaklaşık 700 bini aşkın EYT'li için hükümet kanadından yeni haberler gelmeye devam ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra EYT mevzusu ile alakalı 5 formül devreye girdi. Masaya yatırılan bu 5 öneri; kısmi emeklilik, sürenin tamamlanması, primin tamamlanması, Almanya sistemi ve Finlandiya sistemi olarak belirlendi. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler ve 5 biçimül hakkında tüm detaylar haberimizde!