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Haberler Ekonomi EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında yaşanan gelişmeler sıkı takibe alındı. Son dönemde EYT'liler kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Bu gelişmelerin üzerine EYT konusu ile alakalı 5 formül devreye girdi. Masaya yatırılan bu 5 öneri; kısmi emeklilik, sürenin tamamlanması, primin tamamlanması, Almanya sistemi ve Finlandiya sistemi olarak sıralandı. 700 bini aşkın EYT'li için önerilen bu 5 formül önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelecek. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler ve 5 formül hakkında tüm detaylar haberimizde!

27.10.2021 09:52 - Son Güncelleme: 27.10.2021 09:52
EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi... Gündemde sıklıkla konuşulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika gelişmeler yaşanmaya ve takip edilmeye devam ediliyor. Emekli olmak için geri sayım yapan yaklaşık 700 bini aşkın EYT'li için hükümet kanadından yeni haberler gelmeye devam ediliyor. Bu gelişmelerin yanı sıra EYT mevzusu ile alakalı 5 formül devreye girdi. Masaya yatırılan bu 5 öneri; kısmi emeklilik, sürenin tamamlanması, primin tamamlanması, Almanya sistemi ve Finlandiya sistemi olarak belirlendi. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler ve 5 biçimül hakkında tüm detaylar haberimizde!

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EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar adını veren sigortalılar, bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor.

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen EYT konusunda henüz kesinleşmiş bir durum yok.

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EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

5 ayrı formül gündeme geldi:

1- KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 model devrede! Kısmi emeklilik, primin tamamlanması, Almanya ve Finlandiya sistemi...

2- SÜRENİN TAMAMLANMASI: Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

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